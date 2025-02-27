Погорилая об олимпийском отборе: «По логике надо отправлять Дикиджи. Стоит учитывать опыт Семененко и Кондратюка, но сильно рассчитывать на это не нужно»

Анна Погорилая предложила отправить Владислава Дикиджи на олимпийский отбор.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объявил о допуске россиян к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в каждом виде.

– Кого бы отправили на квалификацию к Олимпиаде в каждом виде?

– Уже ведь выставляли списки, все логично. В женском – это Аделия Петросян, в танцах – Александра Степанова и Иван Букин, в парах – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в мужском у меня у самой, если честно, вопрос.

Гуменник великолепно восстановился с начала сезона к финалу Гран-при России и выдал какой-то невероятный прокат произвольной программы. Но при этом чемпионат России, по идее, считается отборочным на все главные международные старты. По логике, наверное, Дикиджи надо отправлять.

– Нужно ли учитывать олимпийский опыт Жени Семененко и Марка Кондратюка?

– Конечно, стоит учитывать. Они уже катались, но на это не нужно сильно рассчитывать, – сказала бронзовый призер чемпионата мира-2016 Погорилая .

В текущем сезоне Дикиджи выиграл чемпионат России и стал четвертым на Гран-при страны. При этом Гуменник победил на Гран-при и был четвертым на чемпионате.

Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа