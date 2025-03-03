Илья Авербух: «Отстранение – большой вызов нашему спорту, но я бы не сказал, что это проблема. Убежден, что в ближайшее время оно завершится»

Илья Авербух не считает отстранение главной проблемой российского спорта.

«Главная проблема в российском спорте? Это философская тема. Вообще всегда в спорте проблема показывать большой результат. У нас же все стараются и стремятся это сделать.

Если говорить про отстранение, то, безусловно, это большой вызов нашему спорту, но я бы не сказал, что это проблема. Мне кажется, российский спорт проходит это вызов более, чем достойно. Убежден, что это, противоречащее всем правилам, несправедливое и нечестное отстранение в ближайшее время завершится, и наши ребята будут на мировой арене отстаивать честь России», – сказал Авербух.