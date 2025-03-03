Илья Авербух: «Отстранение – большой вызов нашему спорту, но я бы не сказал, что это проблема. Убежден, что в ближайшее время оно завершится»
Илья Авербух не считает отстранение главной проблемой российского спорта.
«Главная проблема в российском спорте? Это философская тема. Вообще всегда в спорте проблема показывать большой результат. У нас же все стараются и стремятся это сделать.
Если говорить про отстранение, то, безусловно, это большой вызов нашему спорту, но я бы не сказал, что это проблема. Мне кажется, российский спорт проходит это вызов более, чем достойно. Убежден, что это, противоречащее всем правилам, несправедливое и нечестное отстранение в ближайшее время завершится, и наши ребята будут на мировой арене отстаивать честь России», – сказал Авербух.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости