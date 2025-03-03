Ирина Роднина: «В парном катании на Олимпиаде у нас могут быть достаточно хорошие результаты. Девушки могут претендовать на высокие места»

Ирина Роднина высказалась о шансах российских фигуристов на Олимпиаде.

«В парном катании у нас могут быть достаточно хорошие результаты. Сейчас сложно говорить, давайте посмотрим хотя бы чемпионат мира. Мы не участвуем, но сможем оценить состояние других спортсменов. В одиночном катании опять же надо сравнивать. Наши девушки могут претендовать на высокие места.

У меня следующий вопрос: наших ребят допустят, а наших судей? Мне кажется, никто этот вопрос даже не ставит. Работа национальной федерации – это не только подготовка спортсменов, это еще и подготовка своей позиции в международном спорте, это судьи, это технические комитеты, технические специалисты, попадание на должности в руководящие органы», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

«Я очень бы хотела, чтобы мы возвращались убедительно и победно. Я могу сказать, что МОК уже приучил международное спортивное сообщество к тому, что если люди выходят без гимна и без флага, то это спортсмены из России. Поэтому если они будут стоять на пьедестале почета, то все равно все будут знать, что это спортсмены из России.

Убедительным ты можешь быть только тогда, когда побеждаешь. Мне в свое время Жук говорил: «Ну как так, у нас же одинаковые оценки по технике и другим частям?» А потом он говорил: «Когда одинаково, точно никогда не дадут победу. Если мы на голову сильнее, то подумают, но могут и не дать. А чтобы победу присудили, надо быть на две головы сильнее». Надо так построить свои графики и так работать, чтобы выйдя на старт, ты был на две головы выше», – добавила Роднина.