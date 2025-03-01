Российским фигуристам пока неизвестно о включении в заявку на олимпийский отбор. ISU может рассматривать расширенный список («СЭ»)
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на три источника. По информации издания, никто из лидеров сборной, претендовавших на попадание в список, не получал официальных извещений о включении в заявку на нейтральный статус.
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что получил от Федерации фигурного катания России (ФФККР) заявки на участие российских спортсменов в отборочном турнире к Олимпиаде-2026. ФФККР должна была направить список с именами одного основного кандидата в каждом виде и одного запасного.
Источники «СЭ» сомневаются в том, что именно такая заявка сейчас рассматривается ISU. Речь может идти о расширенном составе российской сборной – такая заявка есть в распоряжении ISU, и именно она может проверяться организацией на предмет возможности присвоения нейтрального статуса.
Не публиковать олимпийскую заявку фигуристов – правильное решение
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