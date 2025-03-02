Татьяна Тарасова: «Не знаю, буду ли смотреть фильм про Роднину. Со мной никто не связывался, я их не консультировала по поводу актрисы, играющей меня»

Татьяна Тарасова не решила, будет ли смотреть фильм про Ирину Роднину.

6 марта в прокат выйдет картина «Роднина», основанная на истории трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

«Не знаю, буду ли смотреть фильм про Ирину Роднину . Со мной никто не связывался, я их не консультировала по поводу актрисы, играющей меня.

Интересно ли мне посмотреть на себя в молодости на экране? Нет», – ответила заслуженный тренер СССР Тарасова .

«Я люблю тренерскую работу, а кто-то – сидеть в Госдуме». Почему ссорятся Роднина и Тарасова?