Тарасова о кандидатах на олимпийский отбор: «Наша федерация определилась. Было ли это сложно? Мне кажется, нет»
Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объявил о допуске россиян к квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в танцах на льду, парах, мужском и женском катании.
До 28 февраля Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна предоставить ISU список кандидатов, в том числе по одному запасному в каждом виде.
«Наша федерация определилась [с кандидатами]. Было ли это сложно? Мне кажется, что нет», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова, не называя имен фигуристов.
«Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас все-таки соревнования. Это не последнее дело, и через соревнования выбирают. Взяли двух мальчиков, и из двух мальчиков, у которых лучшие результаты, выбирают.
Дикиджи не проиграл, кроме последнего, ни одно соревнование; Гуменник нигде не выступил так потрясающе, как в конце, на единственном соревновании. Неужели вам сегодня хочется, чтобы мы сказали, кто [поедет]?» – добавила Тарасова.
Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа
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