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Тарасова о кандидатах на олимпийский отбор: «Наша федерация определилась. Было ли это сложно? Мне кажется, нет»

Татьяна Тарасова сообщила, что в России выбрали фигуристов на олимпийский отбор.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее объявил о допуске россиян к квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе – по одному участнику/дуэту в танцах на льду, парах, мужском и женском катании.

До 28 февраля Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна предоставить ISU список кандидатов, в том числе по одному запасному в каждом виде.

«Наша федерация определилась [с кандидатами]. Было ли это сложно? Мне кажется, что нет», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова, не называя имен фигуристов.

«Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас все-таки соревнования. Это не последнее дело, и через соревнования выбирают. Взяли двух мальчиков, и из двух мальчиков, у которых лучшие результаты, выбирают.

Дикиджи не проиграл, кроме последнего, ни одно соревнование; Гуменник нигде не выступил так потрясающе, как в конце, на единственном соревновании. Неужели вам сегодня хочется, чтобы мы сказали, кто [поедет]?» – добавила Тарасова.

Гуменник, Семененко и Дикиджи – на одну олимпийскую квоту: задача без правильного ответа

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: РБК Спорт
женское катание
мужское катание
logoсборная России
пары
logoТатьяна Тарасова
танцы на льду
ФФККР
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олимпийская квалификация
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