Победители турнира фигуристов на Байкале получили по 1 млн рублей, общий призовой фонд – 5,5 млн

Призовой фонд турнира по фигурному катанию на Байкале составил 5,5 млн рублей.

Победители в мужском и женском одиночном катании получили по 1 млн рублей.

Турнир на льду озера Байкал был организован Первым каналом и Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании. Каждый из победителей получил по миллиону рублей. Общий призовой фонд соревнований составил 5,5 млн рублей. Также в них с показательными номерами выступили по одной паре и танцевальному дуэту», – приводит ТАСС слова организаторов турнира.

Соревнования покажет Первый канал.

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