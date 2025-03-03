Победители турнира фигуристов на Байкале получили по 1 млн рублей, общий призовой фонд – 5,5 млн
Призовой фонд турнира по фигурному катанию на Байкале составил 5,5 млн рублей.
Победители в мужском и женском одиночном катании получили по 1 млн рублей.
Турнир на льду озера Байкал был организован Первым каналом и Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании. Каждый из победителей получил по миллиону рублей. Общий призовой фонд соревнований составил 5,5 млн рублей. Также в них с показательными номерами выступили по одной паре и танцевальному дуэту», – приводит ТАСС слова организаторов турнира.
Соревнования покажет Первый канал.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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