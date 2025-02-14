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Турнир по фигурному катанию на льду Байкала пройдет в конце февраля – начале марта («Р-Спорт»)

Турнир по фигурному катанию на Байкале пройдет в конце февраля – начале марта.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации агентства, в турнире примут участие по восемь сильнейших одиночников и одиночниц. В конце февраля они отправятся на несколько дней на участок озера Байкал, удаленный от Иркутска на расстояние примерно в 250 км.

Соревнования пройдут в один день, точная дата будет выбрана уже на месте, исходя из погодных условий, благоприятных для спортсменов и создания телевизионной картинки.

Предполагается, что зрителей на мероприятии не будет, а по ТВ турнир покажут в записи.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
мужское катание
женское катание
турнир на Байкале
Р-Спорт
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