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Алина Загитова: «7 лет назад я стояла на вершине олимпийского пьедестала в Пхенчхане. Горжусь, что смогла стать частью истории российского спорта и вдохновлять многих на новые свершения»

Алина Загитова высказалась о годовщине своей победы на Олимпийских играх.

Российская фигуристка завоевала золото в 2018 году в Пхенчхане.

«Сегодня особенный день – ровно 7 лет назад я стояла на вершине олимпийского пьедестала в Пхенчхане. Этот момент навсегда останется в моем сердце как символ невероятной радости, усилий и веры. Но я знаю точно: этот успех был бы невозможен без вашей поддержки.

Хочу поблагодарить свою семью – моих родителей, которые всегда были рядом, поддерживали меня в трудные моменты и верили в меня даже тогда, когда мне самой было сложно поверить в себя. Спасибо вам за вашу любовь, терпение и заботу. Вы – моя главная сила и вдохновение.

Огромная благодарность моим тренерам, за ваше мастерство, профессионализм и бесконечное терпение.

Спасибо всем моим болельщикам! Ваша поддержка, ваши аплодисменты и искренние эмоции делали каждый мой выход на лед особенным.

И, конечно, спасибо нашей великой стране – России, за предоставленную возможность представлять ее на мировой арене. Катание на олимпийском льду – это честь и ответственность, которую я старалась оправдать всеми своими выступлениями.

Я горжусь тем, что смогла стать частью истории российского спорта и вдохновлять многих на новые свершения. Пусть впереди нас ждут еще больше побед, радости и ярких моментов!

С любовью и благодарностью, ваша Алина Загитова», – написала в своем телеграм-канале олимпийская чемпионка.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
женское катание
logoОлимпийская сборная России
logoсборная России
logoАлина Загитова
logoПхенчхан-2018
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