  • Вайцеховская о вечере памяти Гришина: «Было бы очень правильно, чтобы в большом календаре турниров появился свой мемориал, посвященный тем, кто отдал всю жизнь фигурному катанию»
8

Вайцеховская о вечере памяти Гришина: «Было бы очень правильно, чтобы в большом календаре турниров появился свой мемориал, посвященный тем, кто отдал всю жизнь фигурному катанию»

Елена Вайцеховская высказалась о важности мемориалов в фигурном катании.

5 октября в Москве состоялся вечер памяти комментатора Александра Гришина, погибшего в августе.

«Воскресное мероприятие, окутанное флером очень светлой печали, рождало мысль, что, наверное, было бы очень правильно, чтобы в большом календаре турниров, наряду со спортивными мероприятиями и разного рода развлекательными шоу, появился свой мемориал, посвященный тем, кто отдал всю свою жизнь фигурному катанию и ушел, успев оставить яркий след.

Мне кажется, это нужно всем нам. Чтобы у людей появилась возможность прийти на каток с цветами, поклониться или просто помолчать, а у фигуристов – отдать дань уважения тем, у кого ты так или иначе учился и на чьем примере рос. Ведь все ушедшие живы ровно до тех пор, пока мы их помним», – написала журналист Вайцеховская на RT.

Вечер памяти Александра Гришина – фигуристы простились с комментатором. Под его голос

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoАлександр Гришин
Елена Вайцеховская
