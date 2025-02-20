«Запомнились Медведева с Загитовой». Чемпион по пощечинам Василий Пельмень рассказал об интересе к фигурному катанию

Чемпион по пощечинам Василий Пельмень рассказал об интересе к фигурному катанию.

14–16 февраля фигуристы выступали в финале Гран-при России в Красноярске. Этот турнир посетил чемпион лиги Power Slap по пощечинам Василий «Пельмень» Камоцкий .

– Василий, будем честны, вы не выглядите как среднестатистический фанат фигурного катания. Что привело вас сюда?

– Вживую я его никогда не смотрел, стало интересно. Смотрел на Олимпиадах. Сейчас, когда на международном уровне не наши выступают, особо не следил, но тут довольно зрелищно, красиво. Лед тут не как в хоккее, идеально гладкий.

Правда, ребенок постоянно говорит, что гулять надо идти – когда еду увидел. Пригласили коллеги из «ДоброFON», решил прийти с сыном, почему бы и нет. Вообще на днях новости включал, увидел, как лыжник Большунов в Италии выступал – очень радостно, когда наши спортсмены за рубежом показывают себя. Внутри России все же междусобойчик.

– На Олимпиадах кто-то запомнился?

– Да, Евгения Медведева с Алиной Загитовой , конечно. Смотрели, болели. Скандал с Александрой Трусовой запомнился в Пекине, когда она плакала после соревнований, был там некий конфликт.

Я конкретно ни за кого не болел, тем более что пьедестал почти весь наш был. Обычно, когда смотришь фигурное катание, – сначала наши, потом все остальные. Как в художественной гимнастике. Равных нам нет. Если не намухлюют, конечно. <...>

– На трибуны посмотришь, 90% – женщины. Вы скорее из мужского вида спорта. Или это все стереотипы?

– Фигурное катание все же по определению скорее женский вид спорта, но… Мужчины тоже могут на него ходить. Как раз на женское. Пойти посмотреть на красивых девушек, красивые наряды, почему нет? Правда, возрастная группа тут определенная, так понимаю? Поскольку это способствует гибкости, – сказал Камоцкий.

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