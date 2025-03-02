«Шапка горит на воре, менеджер подставил Валиеву». Губерниев об инциденте с журналисткой, которую выгнали за вопрос о медалях

Дмитрий Губерниев считает, что менеджер Камилы Валиевой повел себя по-хамски.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялись паблик-ток и автограф-сессия с участием фигуристки. В ходе мероприятия агент Валиевой Иван Кудрявцев выгнал с пресс-подхода журналистку, спросившую про возврат медалей .

«Менеджеру Камилы надо уметь держать удар. Понятно, что подобные высокие собрания будут подразумевать неприятные вопросы, на которые хочется услышать ответы, а мы до сих пор ничего не узнали в этом кейсе Валиевой.

К Камиле отношусь с уважением, что‑то случилось, но правила нарушила. А менеджер много на себя берет. Будь я в том зале, разговор мог бы повернуться в другое русло, я знаю, как с такими людьми разговаривать. Видимо, он почувствовал, что облечен какой‑то властью.

Всем надо проявлять журналистскую солидарность. Максимум – он повел себя по‑хамски. Можно было выйти из ситуации интеллигентно и вежливо, а когда люди включают режим начальника или бычку – это слабая сторона. Шапка горит на воре, он подставил Валиеву. Камиле нужно выбирать менеджеров аккуратнее. Как сказано было в одном чудесном фильме: «Что характерно, обнаглели», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая отсчитывается от 25 декабря 2021-го. Ее спортивные результаты за этот период были аннулированы.