Валиева о тренировках: «Если что‑то любишь, ты к этому приходишь и горишь всем сердцем. Потому что безумно хочешь быть спортивным, быть лучшим»
На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го. Спортсменка выступает в ледовых шоу.
– Что вас делает счастливой вне льда?
– Общение с родными людьми, друзьями, путешествия, достижение мелких задач. Полюбила путешествия даже по Москве.
После дисквалификации я первое время отошла от тренировок, первые полгода. Приучила [себя], что должна быть тренировка. В любом распорядке у меня на первом месте тренировка.
– Психологически было тяжело выходить на лед?
– Да, отпустила, закрыла глаза на это все. Потом через время… Если ты что‑то любишь, к этому приходишь и уже горишь всем сердцем. Не потому, что надо, а потому, что безумно хочешь быть спортивным, быть лучшим в своем спорте, – сказала Валиева.
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