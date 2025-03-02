Валиева о тренировках: «Если что‑то любишь, ты к этому приходишь и горишь всем сердцем. Потому что безумно хочешь быть спортивным, быть лучшим»

Фигуристка Камила Валиева высказалась о возвращении на лед.

На данный момент Валиева отбывает 4-летнюю дисквалификацию за допинг, которая завершится в декабре 2025-го. Спортсменка выступает в ледовых шоу.

– Что вас делает счастливой вне льда?

– Общение с родными людьми, друзьями, путешествия, достижение мелких задач. Полюбила путешествия даже по Москве.

После дисквалификации я первое время отошла от тренировок, первые полгода. Приучила [себя], что должна быть тренировка. В любом распорядке у меня на первом месте тренировка.

– Психологически было тяжело выходить на лед?

– Да, отпустила, закрыла глаза на это все. Потом через время… Если ты что‑то любишь, к этому приходишь и уже горишь всем сердцем. Не потому, что надо, а потому, что безумно хочешь быть спортивным, быть лучшим в своем спорте, – сказала Валиева.