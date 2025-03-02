Камила Валиева: «В детстве была одна мечта – стать олимпийской чемпионкой. Сейчас она расплывчатая, многообразная – просто дойти до стабильности во всех сферах жизни»

Камила Валиева заявила, что ее мечтой является стабильность во всех сферах жизни.

– В детстве была одна мечта – стать олимпийской чемпионкой. Сейчас она расплывчатая, многообразная – просто дойти до стабильности во всех сферах своей жизни, найти себя, понять, что я действительно хочу, и, конечно, приложить все силы, чтобы достичь всех целей, которые у меня нарисовались в голове и которые всегда хочется реализовать.

– Хотела бы стать тренером?

– Задумывалась об этом. That’s all.

– А актрисой?

– Наверное, да. Но есть большое «но». Перед этим я бы прошла курсы, получила образование. Хотелось бы чувствовать себя в этом направлении более уверенно

– Какой совет дала себе десять лет назад?

– Доверять себе и делать то, чего я действительно боюсь. Мне было страшно делать многие вещи в спорте. Этому я до сих пор учусь. Но маленькому ребенку не объяснишь, значит, я что‑то нашла в себе, что мне помогло в жизни, – сказала Валиева во время Дня фигурного катания благотворительной программы ДоброFON на выставке «Лед.Жизнь» в Санкт-Петербурге.