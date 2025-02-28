Камила Валиева показала кадры из новой фотосессии – в белом корсете и шубе
Камила Валиева снялась в новой фотосессии.
Фигуристка позирует в комнате в белом корсете и белой шубе. В сторис она показала и другие образы.
Фотографии опубликованы на странице визажиста Александры Никитиной.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Александры Никитиной
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