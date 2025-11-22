11

Дарья Садкова: «Не ожидала, что буду в тройке по итогам короткой программы. На соревнованиях у нас высокая конкуренция»

Садкова: не ожидала, что буду в тройке по итогам короткой программы.

Фигуристка Дарья Садкова заявила, что не ожидала попасть в тройку после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.

Садкова после короткой идет второй с результатом 71,21 балла. 

«Не ожидала, что буду в тройке по итогам короткой программы, думала, что девочки, которые выступают после меня, получат больше. Соня Муравьева и Соня Акатьева, например, более опытные, им могут ставить больше компоненты.

Было тяжеловато катать, ощущение, что было немного сил. Возможно, смена часовых поясов, тренировка была чуть позже, чем обычно, маленький перерыв, обычно удается поспать перед выступлением. Прокат в Казани мне понравился больше.

Вообще круто, на соревнованиях у нас высокая конкуренция, выступает много девочек из сборной», — сказала Садкова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoсборная России
Сердце Сибири
женское катание
logoСерия Гран-при России
logoДарья Садкова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Горбачева выиграла короткую программу, Садкова – 2-я, Муравьева – 3-я, Двоеглазова – 4-я, Акатьева – 8-я
22 ноября, 10:55
Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на Гран-при в Омске
22 ноября, 10:24
Мама Костылевой: «Митрофанова отвечает за хореографическую составляющую программы. Лена ни добавить, ни убавить не может самостоятельно»
22 ноября, 09:24
Главные новости
Тарасова о Гуменнике: «Просто преклоняюсь и перед ним, и перед его тренером — ставят себе невыполнимые задачи и выполняют их»
вчера, 21:02
Мария Захарова выступит в шоу Bol on Ice в Италии
вчера, 18:58
Татьяна Тарасова: «Чикмарева и Янченков катались феноменально, делали элементы изумительные»
вчера, 17:11
Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России
вчера, 16:41
Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов отобрались на чемпионат России
вчера, 16:22
Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
вчера, 16:09
Матвей Янченков: «Мы сегодня были сильнее. Самая жара будет на чемпионате России»
вчера, 15:39
Александр Галлямов: «Ситуация пу-пу-пу»
вчера, 15:29Видео
Дмитрий Евгеньев: «Недоволен собой, доволен партнершей. Некоторые вещи можно было сделать в разы лучше»
вчера, 15:20
Галлямов о срыве поддержки: «Если такая ситуация происходит, зачем загоняться по этому поводу, никакого смысла. Надо просто делать выводы»
вчера, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
вчера, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
вчера, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
21 ноября, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27