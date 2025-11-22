Дарья Садкова: «Не ожидала, что буду в тройке по итогам короткой программы. На соревнованиях у нас высокая конкуренция»

Садкова: не ожидала, что буду в тройке по итогам короткой программы.

Фигуристка Дарья Садкова заявила, что не ожидала попасть в тройку после короткой программы на этапе Гран-при России в Омске.

Садкова после короткой идет второй с результатом 71,21 балла.

«Не ожидала, что буду в тройке по итогам короткой программы, думала, что девочки, которые выступают после меня, получат больше. Соня Муравьева и Соня Акатьева, например, более опытные, им могут ставить больше компоненты.

Было тяжеловато катать, ощущение, что было немного сил. Возможно, смена часовых поясов, тренировка была чуть позже, чем обычно, маленький перерыв, обычно удается поспать перед выступлением. Прокат в Казани мне понравился больше.

Вообще круто, на соревнованиях у нас высокая конкуренция, выступает много девочек из сборной», — сказала Садкова.