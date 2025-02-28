Александр Энберт: «Возвращение Валиевой, безусловно, будет интересным. Но не думаю, что она взорвет мир фигурного катания сложностью контента»

Энберт заявил, что с нетерпением ждет возвращения Камилы Валиевой на турниры.

Фигуристка дисквалифицирована за использование триметазидина до декабря 2025 года.

– В октябре вы говорили о падении уровня женского катания. Если вернется Валиева, он вырастет? Вы верите, что она вернется на прежний уровень?

– Дело здесь не только в Камиле Валиевой или Александре Трусовой , а в уровне фигурного катания в целом. Если вспомнить предыдущую олимпийскую сборную, в состав которой входили Валиева, Щербакова и Трусова, то уровень этих спортсменок был действительно высоким.

Возвращение Камилы, безусловно, будет интересным, и будет любопытно наблюдать за ее выступлениями на льду в соперничестве с Аделией Петросян, Анной Фроловой и Алиной Горбачевой .

Однако стоит отметить, что в настоящее время мы видим меньше ультра-си, и не думаю, что Камила сразу вернется с четверными прыжками и взорвет мир фигурного катания такой же сложностью контента, какую она имела в олимпийский год. Тем не менее, я с нетерпением жду Камилу и ее программы.

Также мы ждем, когда Алина Горбачева начнет чисто исполнять свои четверные прыжки, когда Муравьева сделает свой аксель и когда Аделия добавит еще четверные прыжки в свои программы. Девушки движутся в этом направлении, и, конечно, я уверен, что с нашими специалистами и методиками это произойдет довольно быстро.

Важно отметить, что здесь множество факторов, и дело не только в возвращении одной спортсменки, хотя это возвращение, несомненно, будет приятным. Я уверен, что Камилу ждут многие фанаты.

В общем, это событие станет важным звеном в цепи усложнения и повышения уровня в женском одиночном катании, – сказал призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт .