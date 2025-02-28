Александр Энберт: «Возвращение Валиевой, безусловно, будет интересным. Но не думаю, что она взорвет мир фигурного катания сложностью контента»
Фигуристка дисквалифицирована за использование триметазидина до декабря 2025 года.
– В октябре вы говорили о падении уровня женского катания. Если вернется Валиева, он вырастет? Вы верите, что она вернется на прежний уровень?
– Дело здесь не только в Камиле Валиевой или Александре Трусовой, а в уровне фигурного катания в целом. Если вспомнить предыдущую олимпийскую сборную, в состав которой входили Валиева, Щербакова и Трусова, то уровень этих спортсменок был действительно высоким.
Возвращение Камилы, безусловно, будет интересным, и будет любопытно наблюдать за ее выступлениями на льду в соперничестве с Аделией Петросян, Анной Фроловой и Алиной Горбачевой.
Однако стоит отметить, что в настоящее время мы видим меньше ультра-си, и не думаю, что Камила сразу вернется с четверными прыжками и взорвет мир фигурного катания такой же сложностью контента, какую она имела в олимпийский год. Тем не менее, я с нетерпением жду Камилу и ее программы.
Также мы ждем, когда Алина Горбачева начнет чисто исполнять свои четверные прыжки, когда Муравьева сделает свой аксель и когда Аделия добавит еще четверные прыжки в свои программы. Девушки движутся в этом направлении, и, конечно, я уверен, что с нашими специалистами и методиками это произойдет довольно быстро.
Важно отметить, что здесь множество факторов, и дело не только в возвращении одной спортсменки, хотя это возвращение, несомненно, будет приятным. Я уверен, что Камилу ждут многие фанаты.
В общем, это событие станет важным звеном в цепи усложнения и повышения уровня в женском одиночном катании, – сказал призер Олимпиады-2018 в командном турнире Александр Энберт.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий