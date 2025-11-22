Луна Хендрикс: «Я несколько дней не могла есть как следует, и энергии было катастрофически мало. Решили вернуться домой, чтобы я могла отдохнуть»

Луна Хендрикс объяснила, почему снялась с Гран-при Финляндии.

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объяснила причину снятия с произвольной программы на этапе Гран-при в Финляндии.

В короткой программе, прошедшей 21 ноября, Хендрикс допустила два падения на прыжках и заняла 11-е место.

«Здоровье важно, а я чувствовала себя неважно. Я несколько дней не могла есть как следует, и энергии было катастрофически мало. И хотя я боец ​​и хотела выложиться на полную, я чувствовала себя слишком слабой. Поэтому мы решили вернуться домой, чтобы я могла как следует отдохнуть.

Простите, что подвела, но я обещаю ставить себя и свое здоровье на первое место и вернуться еще сильнее», – написала Хендрикс в соцсети.