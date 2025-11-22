Елена Вайцеховская: «Непонятно, то ли Плющенко сильно насолил специалистам, то ли правила по оценке непрыжковых элементов составляли двоечники»

Елена Вайцеховская: фигуристам Плющенко снижают уровни до минимума.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о том, как оценивают спортсменов из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

«Когда олимпийская чемпионка Анна Щербакова говорит, что за дорожку шагов Марии Мазур можно было бы поставить даже четвертый уровень сложности – и приводит целый ряд аргументов на этот счет, я ловлю себя на том, что верю ей больше, чем людям, сидящим в техбригаде и определяющим уровни сложности.

Совершенно не понять: то ли специалистам чем-то очень сильно насолил Евгений Плющенко (тенденция снижать до минимума уровни шагов его спортсменам проявлялась и на предыдущем этапе в Москве, да и в более ранних турнирах тоже), то ли правила по оценке непрыжковых элементов составляли двоечники от фигурного катания, выучившие методички, но на самом деле не слишком хорошо понимающие, что почем в этом виде спорта.

Но ощущение, что фигурное катание загоняет себя в тупик, становится все осязаемее», – написала Вайцеховская в телеграм-канале.

