Бестемьянова о дисквалификации Валиевой: «Это трагедия спортсменки. Камила очень талантливый человек, обидно, что так произошло»

Наталья Бестемьянова назвала трагедией дисквалификацию Камилы Валиевой.

Три года назад фигуристки выступили с произвольными программами на Олимпиаде в Пекине. Победу на турнире одержала Анна Щербакова, Валиева заняла четвертое место.

В январе 2024 года Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Ее отстранение завершится в декабре 2025 года.

«Прошло три года со дня произвольной программы? На самом деле это вообще трагедия спортсменки — дисквалификация.

Камила очень талантливый человек, поэтому очень обидно, что так произошло. Дай Бог ей здоровья и сил», — сказала Бестемьянова.