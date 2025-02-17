Бестемьянова о дисквалификации Валиевой: «Это трагедия спортсменки. Камила очень талантливый человек, обидно, что так произошло»
Наталья Бестемьянова назвала трагедией дисквалификацию Камилы Валиевой.
Три года назад фигуристки выступили с произвольными программами на Олимпиаде в Пекине. Победу на турнире одержала Анна Щербакова, Валиева заняла четвертое место.
В январе 2024 года Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Ее отстранение завершится в декабре 2025 года.
«Прошло три года со дня произвольной программы? На самом деле это вообще трагедия спортсменки — дисквалификация.
Камила очень талантливый человек, поэтому очень обидно, что так произошло. Дай Бог ей здоровья и сил», — сказала Бестемьянова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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