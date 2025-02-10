Ирина Роднина: «Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень»

Ирина Роднина считает, что будущее Камилы Валиевой в фигурном катании туманно.

Валиева была отстранена на четыре года за допинг. Ее дисквалификация завершится в декабре 2025 года.

«Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя.

Возможно, Валиева станет исключением из правил, но верится в это с трудом», — сказала Роднина.