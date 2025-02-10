Ирина Роднина: «Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень»
Ирина Роднина считает, что будущее Камилы Валиевой в фигурном катании туманно.
Валиева была отстранена на четыре года за допинг. Ее дисквалификация завершится в декабре 2025 года.
«Будущее Валиевой в фигурном катании туманно. Она талантлива, но реалии таковы, что наши фигуристки не возвращаются на прежний уровень после простоя.
Возможно, Валиева станет исключением из правил, но верится в это с трудом», — сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РБ Спорт
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