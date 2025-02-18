Алексей Ягудин: «Были мысли за полгода до Олимпиады-2002 закончить со спортом. Сказал Тарасовой – с голоду не умру, всегда можно пойти тренером работать»
«У меня были мысли за полгода до Олимпиады закончить со спортом. Тогда я настоял на том, чтобы поехать с Татьяной Анатольевной [Тарасовой] в Австралию. До Игр доброй воли оставалось полгода, а мы там проиграли вновь, как и весь предыдущий сезон.
Только весь предыдущий сезон мы проигрывали с Женей Плющенко, были вторыми. Вторыми в мире и в Европе – для нас это действительно был проигрыш. Приехав на Игры доброй воли в Австралии, мы заняли даже не серебро – бронзу.
На тот момент я был уже трехкратным чемпионом мира. Я сказал Татьяне Анатольевне: «Я с голоду не умру, всегда можно пойти тренером работать». На что она ответила: «Леш, до Олимпиады остается полгода. С какой-то медалью мы точно ее закончим», – сказал олимпийский чемпион в подкасте Александра Соколовского.
Плющенко vs Ягудин: новый раунд на льду! Как это стало возможным?
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