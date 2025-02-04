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  • Татауров о группе Мишина: «Дедовщина» в хорошем смысле слова помогала поддерживать порядок и дисциплину. Так нас с Урмановым воспитывали, так и мы воспитывали младших»
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Татауров о группе Мишина: «Дедовщина» в хорошем смысле слова помогала поддерживать порядок и дисциплину. Так нас с Урмановым воспитывали, так и мы воспитывали младших»

Татауров рассказал, что дедовщина помогала поддерживать порядок в группе Мишина.

– Когда вы тренировались в группе Мишина, в ней было много сильных фигуристов, а у вас есть явный лидер, Дикиджи, а также ребята и девочки со, скажем так, меньшим потенциалом...

– У Мишина была одна из самых сильных по тем временам групп не только в СССР, но и в мире. Сегодня мало кто помнит Виталия Егорова и Леонида Казнакова, но для нас с Урмановым они были образцом для подражания, и на тренировках мы за ними тянулись. Сегодня, мне кажется, нужно сосредоточиться на работе с меньшим количеством спортсменов или иметь большой тренерский штаб, как у Этери Тутберидзе.

– Когда вы уже были опытным спортсменом и образцом для подражания для юных фигуристов, в группу Мишина пришли будущие олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Кто из нх был более вредным мальчишкой?

– Оба вели себя как пацаны. Воспитание у них было разное. Леша вырос в интеллигентной питерской семье, Женя приехал из Волгограда и жил в условиях, которые были далеки от комфортных. На тренировках Ягудин и Плющенко немножко шкодничали, но вредными я бы их не назвал.

– Урманов вспоминал, что иногда приходилось воспитывать молодых, но это и позволило им стать олимпийскими чемпионами...

– «Дедовщина» в хорошем смысле этого слова помогала поддерживать порядок и дисциплину в группе. Так нас с Урмановым воспитывали, так и мы воспитывали младших. Да и занятия в такой сильной группе помогли Ягудину и Плющенко быстрее и лучше освоить и тройной аксель, и четверной тулуп, – сказал Олег Татауров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
Олег Татауров
logoАлексей Ягудин
logoАлексей Мишин
мужское катание
logoАлексей Урманов
logoЭтери Тутберидзе
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