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Илья Авербух: «Мы дважды с Ягудиным выигрывали «Русский вызов». Наверное, как тренер я взял больше всего призов на этом турнире»

Авербух заявил, что вместе с Ягудиным дважды выигрывал «Русский вызов».

Турнир шоу-программ «Русский вызов» проводится с 2023 года. Алексей Ягудин дважды побеждал на турнире, программы для него ставил Илья Авербух. 

«Помимо подготовки программы для Леши я на этом турнире буду работать со многими профессионалами и любителями. Будет интересно.

Мы дважды с Алексеем Ягудиным выигрывали этот турнир. Помимо этого за два года у спортсменов, с которыми я работал, были и первые, и вторые, и третьи места. Наверное, как тренер я взял больше всего призов на «Русском вызове».

Это соревнование – очень хорошая находка, мне хотелось бы, чтобы оно продолжалось», – сказал Авербух.

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Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoАлексей Ягудин
logoИлья Авербух
Р-Спорт
мужское катание
Открытый турнир по шоу-программам
logoсборная России
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