Бестемьянова о дуэте Фурнье-Бодри – Сизерон: «Это очень рискованно для Гийома, но не для Лоранс. Для нее это прекрасная возможность покататься с фантастическим партнером»

Бестемьянова высказалась о создании дуэта Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон.

Сегодня французский фигурист выложил в инстаграме пост, где анонсировал, что завтра расскажет некие новости. По информации «Матч ТВ», он объявит о том, что встал в пару с Фурнье-Бодри .

«Неожиданно. Я не уверена, что они будут фаворитами в Милане. Что‑то мне подсказывает, что девушке далеко до Пападакис . Я не имею в виду какие‑то навыки, я имею в виду достижение целей и лидерство. Сколько помню их выступления, в самые неподходящие моменты были какие‑то срывы. Она психологически не так сильна, как Пападакис. Может быть, в новой паре будет по‑другому.

Желаю успехов, это очень рискованно для Сизерона , но не для нее. Для нее это прекрасная возможность покататься с фантастическим партнером. Ее бывший партнер (Николай Соренсен – Спортс’‘) не обладал достаточными навыками, его техника оставляла желать лучшего. Она была намного сильнее его. Посмотрим, это очень интересно», – сказала Наталья Бестемьянова .