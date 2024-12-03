Наталья Бестемьянова: «Пападакис и Сизерон оставили очень яркий след в фигурном катании. Было бы интересно, если бы они захотели вернуться»

Бестемьянова заявила, что Пападакис и Сизерон оставили яркий след в спорте.

Олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о завершении карьеры.

«Они оставили очень яркий след в фигурном катании. Было бы интересно, если бы они захотели вернуться. Но это нужно делать в сезон перед Олимпиадой, а не в олимпийский.

Если они в этом году не начали выступать, значит, понятно, что и не будут. Это было ожидаемо. Внутренне я с этим уже смирилась», - сказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова .