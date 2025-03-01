Мао Шимада стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира среди юниоров.

Сегодня японская фигуристка выиграла чемпионат мира среди юниоров в Дебрецене.

Это ее 14-я подряд международная победа на юниорских соревнованиях (включая три ЮЧМ).