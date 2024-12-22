Чемпионат Японии. Сакамото одержала победу, Шимада – 2-я, Хигучи – 3-я
Каори Сакамото победила на чемпионате Японии по фигурному катанию.
Кадома
Женщины
Итоговое положение
1. Каори Сакамото – 228,68
2. Мао Шимада – 219,00
3. Вакаба Хигучи – 206,40
4. Моне Чиба – 205,69
5. Рино Мацуике – 204,00
6. Мако Ямасита – 200,25
7. Ринка Ватанабе – 198,55
8. Рион Сумийоши – 197,53
9. Саки Миякэ – 196,55
10. Каоруко Вада – 195,63
11. Хана Йошида – 195,27
12. Юна Аоки – 194,07
13. Мана Кавабе – 190,23
Произвольная программа
1. Каори Сакамото – 149,76
2. Мао Шимада – 143,42
3. Вакаба Хигучи – 135,35
4. Мако Ямасита – 135,12
5. Рино Мацуике – 133,21
6. Ринка Ватанабе – 132,59
7. Моне Чиба – 130,97
8. Каоруко Вада – 128,93
9. Саки Миякэ – 128,01
10. Мана Кавабе – 127,98
11. Рион Сумийоши – 127,95
12. Ами Накаи – 127,30
13. Хана Йошида – 126,85
14. Юна Аоки – 124,00
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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