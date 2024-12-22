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Чемпионат Японии. Сакамото одержала победу, Шимада – 2-я, Хигучи – 3-я

Каори Сакамото победила на чемпионате Японии по фигурному катанию.

Чемпионат Японии

Кадома

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото – 228,68

2. Мао Шимада – 219,00

3. Вакаба Хигучи – 206,40

4. Моне Чиба – 205,69

5. Рино Мацуике – 204,00

6. Мако Ямасита – 200,25

7. Ринка Ватанабе – 198,55

8. Рион Сумийоши – 197,53

9. Саки Миякэ – 196,55

10. Каоруко Вада – 195,63

11. Хана Йошида – 195,27

12. Юна Аоки – 194,07

13. Мана Кавабе – 190,23

Произвольная программа

1. Каори Сакамото – 149,76

2. Мао Шимада – 143,42

3. Вакаба Хигучи – 135,35

4. Мако Ямасита – 135,12

5. Рино Мацуике – 133,21

6. Ринка Ватанабе – 132,59

7. Моне Чиба – 130,97

8. Каоруко Вада – 128,93

9. Саки Миякэ – 128,01

10. Мана Кавабе – 127,98

11. Рион Сумийоши – 127,95

12. Ами Накаи – 127,30

13. Хана Йошида – 126,85

14. Юна Аоки – 124,00

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoсборная Японии
чемпионат Японии
результаты
женское катание
logoКаори Сакамото
Мао Шимада
logoВакаба Хигучи
Моне Чиба
Ринка Ватанабе
Каоруко Вада
logoРион Сумийоши
logoХана Йошида
Юна Аоки
Мана Кавабе
Ами Накаи
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