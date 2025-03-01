Николай Колесников: «Мне понравилось, как я себя настроил. Старался катать с душой. Довольно неплохо откатал две программы»

Николай Колесников считает, что неплохо откатал программы в финале Гран-при.

Колесников занял второе место в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Калуге.

– Эмоции больше положительные, потому что смог показать максимум того, что подготовил. Чуть‑чуть обидно, что не дожал произвольную, короткую можно было [исполнить] лучше. Значит, буду работать еще лучше, чтобы катать чище.

Мне понравилось, как я себя настроил. Старался катать с душой. Довольно неплохо откатал две программы. После первенства России сначала расстроился, но потом проанализировал все, сделали работу над ошибками с тренерами.

– Маленький отрыв от первого места. Обидно?

– Обидно, но значит, надо было дорабатывать.

– Ожидал, что будешь на пьедестале?

– Не думал, что получится попасть на пьедестал. Не думал о месте, думал о том, что надо показать то, что наработал с тренерами, – сказал Колесников.