Николай Колесников: «Мне понравилось, как я себя настроил. Старался катать с душой. Довольно неплохо откатал две программы»
Колесников занял второе место в финале Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Калуге.
– Эмоции больше положительные, потому что смог показать максимум того, что подготовил. Чуть‑чуть обидно, что не дожал произвольную, короткую можно было [исполнить] лучше. Значит, буду работать еще лучше, чтобы катать чище.
Мне понравилось, как я себя настроил. Старался катать с душой. Довольно неплохо откатал две программы. После первенства России сначала расстроился, но потом проанализировал все, сделали работу над ошибками с тренерами.
– Маленький отрыв от первого места. Обидно?
– Обидно, но значит, надо было дорабатывать.
– Ожидал, что будешь на пьедестале?
– Не думал, что получится попасть на пьедестал. Не думал о месте, думал о том, что надо показать то, что наработал с тренерами, – сказал Колесников.
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