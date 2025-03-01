Лазарев о финале юниорского Гран-при: «К этому турниру был готов лучше, чем к любому другому в этом сезоне. Сегодня просто не получилось»

Лазарев считает, что был готов к финалу Гран-при лучше, чем к другим турнирам.

Фигурист Лев Лазарев занял третье место в финале Гран-при России среди юниоров в Калуге.

«Я к этому турниру был готов лучше, чем к любому другому в этом сезоне. Сегодня просто не получилось, начал хорошо с четверного флипа, потом что‑то пошло не так, сделал сальхов, но не смог додержать себя до конца.

Нет усталости от конца сезона, стараюсь отдыхать после соревнований, чтобы силы к концу сезона не пропадали», – сказал Лазарев.