Никита Сарновский: «Чувства смешанные, прокат был не «вау», есть недочеты, бабочка, падение. Все надо исправлять»

Никита Сарновский рассказал о смешанных чувствах после победы в финале Гран-при.

Сарновский выиграл финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Калуге.

– Чувства смешанные, прокат был не «вау», есть недочеты, бабочка, падение. Все надо исправлять. Цель в начале сезона была на первые места, реализована на процентов 65. Почему прыгал риттбергер? У меня очень сильно болит бедро, на флипе очень больно было, на риттбергере – не так. На тренировках прыгал риттбергер.

– Какими были ваши первые слова после победы?

– Сказал ребятам в раздевалке после победы, что устал.

– Что почувствовал, когда увидел разницу со вторым местом в девять сотых?

– Сердечко екнуло сильно. Сижу, прокатом недоволен, вижу разницу со вторым местом в девять сотых, думаю: «Воу».

– Чистые прокаты ценнее?

– Для меня большую ценность обретают чистые прокаты. В следующем сезоне будет небольшой сюрпризик, – сказал Сарновский.