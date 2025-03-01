Никита Сарновский: «Чувства смешанные, прокат был не «вау», есть недочеты, бабочка, падение. Все надо исправлять»
Сарновский выиграл финал Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров в Калуге.
– Чувства смешанные, прокат был не «вау», есть недочеты, бабочка, падение. Все надо исправлять. Цель в начале сезона была на первые места, реализована на процентов 65. Почему прыгал риттбергер? У меня очень сильно болит бедро, на флипе очень больно было, на риттбергере – не так. На тренировках прыгал риттбергер.
– Какими были ваши первые слова после победы?
– Сказал ребятам в раздевалке после победы, что устал.
– Что почувствовал, когда увидел разницу со вторым местом в девять сотых?
– Сердечко екнуло сильно. Сижу, прокатом недоволен, вижу разницу со вторым местом в девять сотых, думаю: «Воу».
– Чистые прокаты ценнее?
– Для меня большую ценность обретают чистые прокаты. В следующем сезоне будет небольшой сюрпризик, – сказал Сарновский.
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