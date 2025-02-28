Лев Лазарев: «Перед финалом Гран-при я очень много работал над непрыжковыми, в особенности над вращениями»

Лазарев заявил, что работал над непрыжковыми элементами перед финалом Гран-при.

За прокат короткой программы на юниорском турнире в Калуге фигурист получил 87,16 балла.

«Я не могу сказать, что катать короткую намного легче, чем произвольную, в которой у меня пять четверных прыжков, потому что в короткой у меня каждая секунда забита хореографией, переходами, с тройных сложные выезды. Кроме тройного акселя, потому что мы решили с тренером, что меня очень хорошо с него выкатывает, если прыгаю его чисто, и просто красивое положение в выезде тоже будет давать много плюсов.

Перед этим стартом я очень много работал над непрыжковыми, в особенности над вращениями, я их делал сериями, то есть подряд.

Над дорожкой я тоже много работаю с хореографом, сам тоже на тренировках периодически ее прокатываю. Я понимаю, насколько это важно, чтобы все прыжковые были на четвертый уровень.

Сейчас у девочек-юниорок вращения почти у всех на очень большие плюсы, я не могу выделить кого-то. Мальчики сейчас тоже стали больше следить за вращениями, потому что можно заметить, что с этого сезона все прибавили сильно в прыжках, и теперь нельзя все прыгнуть, но потерять на непрыжковых», – сказал Лазарев.