Полина Шешелева: «У нас почти каждый старт после короткой четвертое место, мы собираемся и все делаем. Мы не волновались»

Полина Шешелева заявила,что не волновалась перед прокатом в финале Гран-при.

Шешелева и Егор Карнаухов выиграли золото на юниорском турнире. В произвольной программе они исполнили четверной подкрут.

Шешелева: У нас почти каждый старт после короткой четвертое место, мы собираемся и все делаем. Настраивались как обычно – размялись хорошо, никого не слушали, баллы не слушали. Мы не волновались.

Сначала в зале (начали делать четверной подкрут), потом на лед, не страшно было. Как подбирали партнера? Мне просто тренеры сказали, что с ним надежнее, катайся.

Карнаухов: У нас каскад тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель. Учили мы все в одиночном, просто два одиночника встали в пару.

Думали ли, что на каждом старте будет победа? Настраивались на чистые прокаты, не ожидали, что будет везде первые места, соперники очень сильные, – сказал Карнаухов. – Какое впечатление, когда увидел Полину? Маленькая, удобная – чем меньше, тем лучше. Не боюсь, что подрастет? Да нет, готовлюсь морально».