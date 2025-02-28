Полина Шешелева: «У нас почти каждый старт после короткой четвертое место, мы собираемся и все делаем. Мы не волновались»
Шешелева и Егор Карнаухов выиграли золото на юниорском турнире. В произвольной программе они исполнили четверной подкрут.
Шешелева: У нас почти каждый старт после короткой четвертое место, мы собираемся и все делаем. Настраивались как обычно – размялись хорошо, никого не слушали, баллы не слушали. Мы не волновались.
Сначала в зале (начали делать четверной подкрут), потом на лед, не страшно было. Как подбирали партнера? Мне просто тренеры сказали, что с ним надежнее, катайся.
Карнаухов: У нас каскад тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель. Учили мы все в одиночном, просто два одиночника встали в пару.
Думали ли, что на каждом старте будет победа? Настраивались на чистые прокаты, не ожидали, что будет везде первые места, соперники очень сильные, – сказал Карнаухов. – Какое впечатление, когда увидел Полину? Маленькая, удобная – чем меньше, тем лучше. Не боюсь, что подрастет? Да нет, готовлюсь морально».
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