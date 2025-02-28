Закарян о вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне : «Самые известные люди Америки должны быть. Надеюсь, Овечкин будет присутствовать»

Закарян надеется, что Овечкин посетит вечер памяти жертв авиакатастрофы в США.

29 января самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом при заходе на посадку в Вашингтоне. На борту самолета находились 64 человека, в том числе экс-фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, Инна Волянская, Александр Кирсанов, а также американские спортсмены. Никто не выжил.

2 марта в Вашингтоне пройдет пройдет ледовый благотворительный вечер в память о жертвах авиакатастрофы.

«Сегодня многие уже начинают приезжать в Вашингтон. Когда уже начнут выходить из своих самолетов и так далее, поймем, кто не смог приехать.

В целом, самые известные люди Америки должны быть. Надеюсь, что Александр Овечкин будет присутствовать.

Что касается Максима Наумова, то мы планируем его участие, но у него сложная ситуация, все будет зависеть от того, как он будет себя чувствовать», — сказал спортивный агент Ари Закарян.