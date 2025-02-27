Зоя Пестова: «На первенстве России была конкуренция выше. На настрой это не повлияло, узнали об этом, я чуть расстроилась»

Пестова расстроилась из-за снятия лидеров с финала Гран-при России среди юниоров.

Об этом она заявила после проката произвольного танца на турнире в Калуге.

С соревнований из-за болезни снялись Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Елизавета Малеина и Матвей Самохин. Зоя Пестова и Сергей Лагутов лидирует с результатом 70,34 балла.

«Проблем из-за хоккейного льда нет, просто было непривычно. Первый раз попробовали лед, был жесткий для меня. Нужно было привыкнуть. Привыкли, на самом старте было удобно.

Настраиваемся ли как на праздник? Я стала над этим работать. Надоело выходить на каждый старт и испытывать только страх, переживание. На первенстве России удалось праздник ощутить, хотелось бы и тут.

Бронза первенства дала как ответственность, так и уверенность. Снялись лидеры, на первенстве России была конкуренция выше. На настрой это не повлияло, узнали об этом, я чуть расстроилась.

Думаем ли о том, как будем выступать на международных соревнованиях? Мы выступали как-то (когда были) в других парах, хочется еще», – сказала Пестова.