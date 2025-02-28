Касинс и Брегей оценили выступление в финале Гран-при России среди юниоров.

На турнире фигуристы стали третьим.

София Диана Касинс: Выступление было не очень хорошим, но и не сильно плохим. Все медали нужны, все медали важны.

Александр Брегей: Будем над прыжками работать, чтобы все получалось. Двоякие чувства, ощущается, что заключительный старт в этом сезоне. Морально тяжело, потому что столько стартов отъехали, но это дает уверенности. Рады этому сезону, потому что он успешно прошел для нас. Мы старались отключиться, выкинуть лишние мысли из головы, чтобы это нас не сбивало. В произвольной мы откатали уверенно.

— С вами приехал Александр Смирнов. Какой он?

Брегей: Мы ему очень благодарны, он нас поддерживает, всегда входит в наше состояние, всегда подскажет, поможет, выручит. Спасибо большое нашему тренерскому штабу.

— У вас очень сильная школа. Такая компания подстегивает расти?

Брегей: Конечно, все ребята прибавляют из старта в старт, показывают достойные результаты. Мы стремимся за ними.

— Какое качество Тамары Николаевны Москвиной хотели бы перенять?

Касинс: Здоровье.

Брегей: Спокойно выходить и делать свою работу.