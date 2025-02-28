Шешелева и Карнаухов исполнили четверной подкрут в финале Гран-при России среди юниоров
Шешелева и Карнаухов исполнили четверной подкрут в финале юниорского Гран-при.
Элемент был сделан в произвольной программе, он получил четвертый уровень и надбавку 1,60 балла, общая оценка составила 9,60 балла.
Также в прокате фигуристы исполнили секвенцию из тройного флипа, тройного тулупа и двойного акселя и сольный тройной лутц.
На турнире Полина Шешелева и Егор Карнаухов одержали победу с общим результатом 197,77 балла (132,18 – за произвольную).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: www.sports.ru
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