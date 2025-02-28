Энберт об изменениях в правилах отбора в финал Гран-при: «Очевидно, что ситуация вызывает обиду и недовольство. Но существует человеческий фактор, ошибки случаются»

Энберт высказался об изменениях в правилах отбора в финал Гран-при России.

22 января Федерация фигурного катания России (ФФККР ) опубликовала изменения регламента турнира. Ранее фигуристы отбирались на соревнования по итогам серии Гран-при России. Теперь в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате страны, причем с коэффициентом 1,5.

– Ожидали ли вы, что [глава ФФККР] Антон Сихарулидзе соберет мощный хейт в СМИ после истории с изменениями в регламенте?

– Такая реакция в СМИ вполне ожидаема. Когда такие изменения происходят посреди сезона, это вызывает недовольство не только у спортсменов и тренеров, но и у многих болельщиков, которые хотели их увидеть на финале.

Замена одного документа другим в разгар сезона, когда уже составлены планы и ведется серьезная работа со спортсменом, создает значительные проблемы, особенно для тех, кто не смог принять участие в финале, несмотря на все свои усилия.

Очевидно, что такая ситуация вызывает обиду и недовольство. Тем не менее важно помнить, что существует человеческий фактор и ошибки случаются, с этим ничего не поделать.

– Чего вы ждете от нового президента ФФККР? Вас не настораживает, что у него не было конкурентов и его избрали единогласно?

– Честно говоря, меня это особенно не настораживает, потому что не припоминаю, чтобы в нашей Федерации фигурного катания когда-либо была серьезная борьба за пост президента. Никогда не было случаев, когда кто-то конфликтовал и всеми силами стремился к этой должности.

У нас есть подходящий кандидат – олимпийский чемпион, хорошо разбирающийся в фигурном катании и вопросах организации. Если он действительно хочет заняться развитием нашего спорта, мне сложно представить, чтобы кто-то мог составить ему серьезную конкуренцию. Это человек с отличными навыками управления, и его единогласно поддержали на посту.

Я рад, что Антон Сихарулидзе взял на себя такую ответственность и сможет применить свои знания в этом направлении. Все очевидно, и не было сомнений в том, что все произойдет именно так, – сказал призер чемпионата мира в парном катании Александр Энберт .

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