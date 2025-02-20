Сихарулидзе о противниках допуска россиян: «Они не пытаются побеждать на соревнованиях, их цель – победы в подковерных играх»

У Антона Сихарулидзе вызывают жалость федерации, которые против допуска россиян.

– Не успели нас допустить к олимпийскому отбору, как ряд международных федераций во главе с норвежцами анонсировали письмо-протест в связи с нашим допуском. Как к таким вещам относитесь?

– За несколько лет мы привыкли практически не обращать внимания на действия группы людей или представителей каких-либо федераций, которые с криками «я» и ударом ноги бегают вокруг ФФККР и говорят, что по каким-то непонятным причинам мы не должны участвовать в международном спорте.

Я очень спокойно на это смотрю. Но при этом я четко для себя понимаю, что их не интересует сама суть спорта, будь то фигурное катание, хоккей, гимнастика, волейбол, футбол – любой вид спорта.

Выяснять отношения надо через соревнования. Спортсмен создается годами, в этом участвуют тысячи людей, организаций. И поэтому, когда кто-либо говорит о том, что по неведомым причинам одна из спортивных федераций не может участвовать в международных соревнованиях, для меня это полноценное нарушение самих основ спорта.

Зачастую это делается только ради одной простой цели – отстранить конкурентов от борьбы. Поэтому я думаю, что в этих разговорах меньше идеологии, а больше простого умысла устранить российских спортсменов как конкурентов, и это еще печальней.

Стоит просто жалеть этих людей, которые не чувствуют в себе силы, не чувствуют мощь, не понимают саму суть спорта. Они не пытаются побеждать на соревнованиях, их цель – победы в подковерных играх, – сказал президент Федерации фигурного катания России (ФФККР).