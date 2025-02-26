Малеина и Самохин не выступят на Кубке Федерации из-за болезни партнера

Елизавета Малеина и Матвей Самохин пропустят Кубок Федерации.

Об этом сообщил тренер танцевального дуэта Денис Самохин. Турнир пройдет с 27 февраля по 1 марта в Калуге.

«К сожалению, Лиза и Матвей не смогут выступить в финале Гран-при, хотя они очень ждали этот турнир, готовились. Для нас это был очень важный старт, мы хотели им завершить сезон.

Но, к сожалению, выступить не получится, Матвей заболел, подхватил вирус. Нездоровится и Лизе. Очень жаль», – сказал Самохин-старший.