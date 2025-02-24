Анастасия Зинина: «В субботу впервые вышла на лед после операции на голеностопе. Точных сроков восстановления пока нет»
Фигуристка Анастасия Зинина приступила к ледовым тренировкам после операции.
В январе Зининой прооперировали голеностоп.
«В субботу я впервые вышла на лед после операции на голеностопе. Точных сроков восстановления пока нет. В любом случае, я надеюсь на лучшее», – сказала Зинина.
В этом сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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