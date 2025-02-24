Анастасия Зинина: «В субботу впервые вышла на лед после операции на голеностопе. Точных сроков восстановления пока нет»

Фигуристка Анастасия Зинина приступила к ледовым тренировкам после операции.

В январе Зининой прооперировали голеностоп.

«В субботу я впервые вышла на лед после операции на голеностопе. Точных сроков восстановления пока нет. В любом случае, я надеюсь на лучшее», – сказала Зинина .

В этом сезоне фигуристка не выступала на соревнованиях.