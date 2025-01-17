Фигуристка Анастасия Зинина перенесет операцию.

«🗣: Зинина, у тебя завтра операция. Ты чего?

Я, у которой уже поехала крыша», – подписала Зинина видео с танцем.

В этом сезоне фигуристка не выступала из-за проблем со здоровьем, большую часть прошлого сезона она тоже пропускала.