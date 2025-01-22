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Анастасия Зинина об операции: «В голеностопе была кость, которая встречается у 15% населения. Она доставляла боль и невозможность тренироваться»

Фигуристка Анастасия Зинина перенесла операцию на голеностопе.

«Меня на днях положили в больницу, так как нужно было сделать операцию на голеностопе.

Так получилось, что у меня в голеностопе есть, точнее, уже была треугольная кость, которая встречается у 15 процентов населения и абсолютно себя никак не проявляет в повседневной жизни. Она доставляла мне большие неудобства в тренировках.

Обычному человеку она абсолютно не мешает, так как нет такого переразгиба стопы, который разрабатывается фигуристами для усиления толчка. Мне она доставляла только боль и невозможность тренироваться. Соответственно я старалась избавиться от этой косточки консервативно: делала разные физиопроцедуры, снижала нагрузки, но все равно ничего не помогало.

Операция прошла успешно, эту косточку удалили. Очень надеюсь, что реабилитация пройдет хорошо, и я наконец выйду на лед и продолжу тренироваться и выступать», – сказала Зинина.

В этом сезоне фигуристка не выступала из-за проблем со здоровьем, большую часть прошлого сезона она тоже пропускала.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
logoАнастасия Зинина
женское катание
logoсборная России
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