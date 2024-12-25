Акатьева о возвращении: «Сомнений ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить»

Софья Акатьева заявила, что ни на секунду не сомневалась в возвращении в спорт.

Прошлый сезон 17-летняя фигуристка пропустила из-за травмы. В нынешнем она заняла пятое место на чемпионате России.

– Смотреть соревнования в этот период не было каким-то истязанием?

– Вначале было. Особенно в момент, когда я только получила травму. Я же должна была ехать на этап Гран-при России через неделю, готовилась к нему, у меня была достаточно хорошая форма. И смотреть трансляцию, осознавая, что я должна была находиться там, на льду, было тяжело.

Но потом по ходу сезона потихоньку отпустила ситуацию. Поняла, что если я пройду этот путь, то в следующем сезоне вернусь и смогу выступать. С принятием, конечно, стало легче.

– Сомнения, возвращаться ли, были? – Ни на секунду не было. Ни в один момент не думала, что могу вот так все бросить.

– Но все-таки такая пауза без фигурного катания наверняка заставила подумать, что бы вы могли еще делать, наметить какие-то планы на жизнь после спорта?

– Ой, у меня до сих пор нет понимания, как это будет. Я не могу представить свою жизнь без фигурного катания. Те эмоции, которые получаю на тренировках и тем более на соревнованиях, нигде больше не могу получить в обычной жизни. За это и люблю свой спорт.

– Получается, для вас в фигурном катании процесс важнее цели?

– Нет, для меня это равносильно. Просто, мне кажется, одно порождает другое. Если получается процесс – то будет и результат. А если процесс плохой, то и цели не достигнешь, – сказала чемпионка России-2022/23 Акатьева .