Анна Коломенская завершила карьеру. Артем Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной («Матч ТВ»)
Фигуристка Анна Коломенская, выступавшая в танцах на льду, завершила карьеру.
Об этом сообщает «Матч ТВ». 18-летняя спортсменка выступала в дуэте с Артемом Фроловым.
По информации телеканала, Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной в группе Дениса Самохина. Дуэт Тютюниной с Матвеем Грачевым распался.
Коломенская и Фролов – серебряные призеры первенства России среди юниоров 2024 года. В этом сезоне они заняли 13‑е место на чемпионате России и стали восьмыми в финале Гран‑при.
Тютюнина и Грачев заняли седьмое место на чемпионате России-2024.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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