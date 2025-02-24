Анна Коломенская завершила карьеру. Артем Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной («Матч ТВ»)

Фигуристка Анна Коломенская, выступавшая в танцах на льду, завершила карьеру.

Об этом сообщает «Матч ТВ ». 18-летняя спортсменка выступала в дуэте с Артемом Фроловым .

По информации телеканала, Фролов будет скатываться с Софьей Тютюниной в группе Дениса Самохина. Дуэт Тютюниной с Матвеем Грачевым распался.

Коломенская и Фролов – серебряные призеры первенства России среди юниоров 2024 года. В этом сезоне они заняли 13‑е место на чемпионате России и стали восьмыми в финале Гран‑при.

Тютюнина и Грачев заняли седьмое место на чемпионате России-2024.