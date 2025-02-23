Тарасова о Загитовой в роли ведущей: «Нужно очень многому учиться. Это другая профессия, в дальнейшем все будет зависеть только от нее самой»
Тарасова оценила слова Загитовой о неудачном опыте на «Ледниковом периоде».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ранее назвала неудачной свою работу в роли ведущей проекта.
«Слова Загитовой про «Ледниковый период»? Не знаю, почему она так сказала. Считаю, рабочий процесс был полезным и развивающим.
На протяжении нескольких лет Алина была победительницей. Она начала новую деятельность, в которой нужно очень многому учиться. Это другая профессия, в дальнейшем все будет зависеть только от нее самой.
Не могу сказать, вернется ли Алина в «Ледниковый период», разных шоу много. Куда приведет судьба, где понравится, там она и будет работать», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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