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Авербух о строительстве школы Загитовой в Казани: «Одно ее имя может привлечь в спортивные школы сотни детей. Я абсолютно уверен, что так и будет»

Илья Авербух заявил, что имя Алины Загитовой привлечет в ее школу сотни детей.

О будущем строительстве школы Загитовой стало известно летом 2023 года. На данный момент проект находится на стадии проектных работ и поиска инвесторов. 

«Я думаю, что Татарстан известен многими вещами, но в том числе и масштабными, красивыми, значительными достижениями.

Алина – олимпийская чемпионка, выдающаяся фигуристка. Одно ее имя может привлечь в спортивные школы сотни детей. Это, безусловно, важно. Я абсолютно уверен, что так и будет.

Конечно, есть много разных историй, сложностей. Но я уверен: в Татарстане, если говорят, что что-то будет, то это обязательно происходит», – сказал Авербух.

«Инвестора нет, проект финализируем». Школа Загитовой зависла – уже 1,5 года без сдвигов

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoАлина Загитова
Р-Спорт
logoИлья Авербух
logoсборная России
женское катание
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