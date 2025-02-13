Тарасова о выборе Горбачевой в качестве запасной на отбор к Олимпиаде: «Я выбор федерации, конечно, одобрю»
Тарасова высказалась о выборе Горбачевой в качестве запасной на отбор к ОИ-2026.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Алину Горбачеву рассматривают главной запасной на олимпийский квалификационный турнир.
«Я выбор федерации, конечно, одобрю. Думаю, Алина Горбачева перспективная фигуристка», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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