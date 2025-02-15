Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»

Журова сравнила сроки дисквалификаций Валиевой и Синнера за допинг.

15 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера .

Российская фигуристка Камила Валиева ранее была дисквалифицирована на четыре года за антидопинговое нарушение.

«Если бы это не было в примерах, я бы не сказала, что это политика. Но мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам. За период достаточно жесткой дисквалификации Камилы на четыре года были другие случаи, похожие на случай Синнера, когда наших спортсменов оправдывали и давали тоже три месяца дисквалификации.

Именно Камила связана со многими моментами, которые списывали на западную пропаганду. Камила очень сильно ассоциируется с Россией: она красивая, юная, такой светлый образ девочки, и для Запада опорочить ее было бы прекрасно. Казалось бы, ну работает же – в этих случаях дают три месяца дисквалификации за неумышленное использование допинга, а уж у Камилы оно было точно неумышленным. 15-летний ребёнок точно не мог сделать это умышленно.

Спасение Синнера, видимо, в том, что спортсмены, которые изначально нарушают и знают, что нарушили, знают, как оправдаться. У них заранее есть спланированные действия, как они будут строить защиту. А у Камилы все было настолько неожиданно и шокирующе, что они долго не могли понять и объяснить попадание препарата. А Запад и WADA восприняли все так, что Камила и команда хотят обмануть, а выставить Россию обманщиком – милое дело.

Самое удивительное, что за эти два-три года других спортсменов реально оправдывали, наших же. И вот эти двойные стандарты, конечно, в этом случае просто ужасны, потому что Камила этого точно не заслуживала. Видимо, Синнер сразу раскаялся, объяснил что и как, сразу пошел на сделку с WADA. При этом в нашем случае нужно было бы все сделать публичным, даже если бы были другие версии, не связанные с дедушкой. Синнер ведь объяснил – и все засекретили, как и в случае с китайцами. А вот в случае Камилы все было чуть ли не публично: препарировали, показывали, демонстрировали, и судебные процессы были открытыми.

Когда речь идет о микродозах, я считаю, что если спортсмен смог аргументировать, его нужно отстранять на небольшой срок, как обычно это и делалось, кроме дела Камилы. К сожалению, с ней это не сработало. Но вообще WADA не такая кровожадная в подобных случаях», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова .