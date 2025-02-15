  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
1

Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»

Журова сравнила сроки дисквалификаций Валиевой и Синнера за допинг.

15 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера.

Российская фигуристка Камила Валиева ранее была дисквалифицирована на четыре года за антидопинговое нарушение.

«Если бы это не было в примерах, я бы не сказала, что это политика. Но мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам. За период достаточно жесткой дисквалификации Камилы на четыре года были другие случаи, похожие на случай Синнера, когда наших спортсменов оправдывали и давали тоже три месяца дисквалификации.

Именно Камила связана со многими моментами, которые списывали на западную пропаганду. Камила очень сильно ассоциируется с Россией: она красивая, юная, такой светлый образ девочки, и для Запада опорочить ее было бы прекрасно. Казалось бы, ну работает же – в этих случаях дают три месяца дисквалификации за неумышленное использование допинга, а уж у Камилы оно было точно неумышленным. 15-летний ребёнок точно не мог сделать это умышленно.

Спасение Синнера, видимо, в том, что спортсмены, которые изначально нарушают и знают, что нарушили, знают, как оправдаться. У них заранее есть спланированные действия, как они будут строить защиту. А у Камилы все было настолько неожиданно и шокирующе, что они долго не могли понять и объяснить попадание препарата. А Запад и WADA восприняли все так, что Камила и команда хотят обмануть, а выставить Россию обманщиком – милое дело.

Самое удивительное, что за эти два-три года других спортсменов реально оправдывали, наших же. И вот эти двойные стандарты, конечно, в этом случае просто ужасны, потому что Камила этого точно не заслуживала. Видимо, Синнер сразу раскаялся, объяснил что и как, сразу пошел на сделку с WADA. При этом в нашем случае нужно было бы все сделать публичным, даже если бы были другие версии, не связанные с дедушкой. Синнер ведь объяснил – и все засекретили, как и в случае с китайцами. А вот в случае Камилы все было чуть ли не публично: препарировали, показывали, демонстрировали, и судебные процессы были открытыми.

Когда речь идет о микродозах, я считаю, что если спортсмен смог аргументировать, его нужно отстранять на небольшой срок, как обычно это и делалось, кроме дела Камилы. К сожалению, с ней это не сработало. Но вообще WADA не такая кровожадная в подобных случаях», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
logoСветлана Журова
logoсборная России
Политика
logoдопинг
женское катание
logoКамила Валиева
logoЯнник Синнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Петр Гуменник: «Как определять команду участников Олимпиады? Надо выбрать критерии, каждому из них дать вес. Потом суммировать»
410 минут назад
Кондратюк об олимпийском отборе: «Если получится – хорошо. Если нет – я точно буду кататься до Игр-2030, и у меня будет еще одна попытка»
723 минуты назад
Алексей Мишин: «Должен ли учитываться олимпийский опыт при выборе кандидата? Если вы это озвучите, то я соглашусь»
3023 минуты назад
Сихарулидзе о Гуменнике: «Я в восторге. Даже не припомню, чтобы за последние полтора-два года вызывал такие эмоции прокат у мужиков»
3925 минут назад
Бестемьянова об олимпийском отборе: «Надо вычислить самого стабильного спортсмена. Если вычислить по сезону, то это имя сразу вылезет»
2144 минуты назад
Семененко не вышел к журналистам после церемонии награждения в финале Гран-при России
9853 минуты назад
Владислав Дикиджи: «Хотел бы поругать себя за вторую половину программы. Возможно, меня подбили проблемы с коньками»
17сегодня, 14:08
Татьяна Тарасова: «Гуменник – просто нет слов! Все мальчики катались очень хорошо, будем как-то выбирать, кто достоин ехать на квалификацию»
40сегодня, 14:02
Игнатов о 5-м месте в финале Гран-при: «Это лучший прокат сезона, но не максимум. Какие планы? С пацанами сегодня на компы пойдем, а завтра полечу домой»
8сегодня, 14:00
Диктор арены в Красноярске назвал Марка Кондратюка «Макаром» перед его прокатом в финале Гран-при
35сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
сегодня, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
1сегодня, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
сегодня, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
вчера, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09
Станислава Константинова: «Мне кажется, что в отборе должны участвовать все победители ЧР. Возможно, у федерации есть мнение по мужчинам, но Дикиджи видится мне фаворитом»
1213 февраля, 08:15
Тарасова поздравила Лакерника с 80-летием: «Желаю ему здоровья! Чтобы он продвигал свои новые идеи в фигурном катании»
112 февраля, 19:51
Сихарулидзе о благотворительном вечере памяти жертв авиакатастрофы в Вашингтоне: «С удовольствием посетим, если нас пригласят»
1612 февраля, 18:12
Роднина о Винер: «Не редкое, но очень ценное явление в российском спорте»
112 февраля, 17:31
Рекомендуем