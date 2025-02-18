Светлана Журова: «WADA выбрало Валиеву в качестве показательной жертвы, отработало по западной методичке. А остальных, как Синнера, они прощают»
15 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира, итальянского теннисиста Янника Синнера. В марте 2024 года он сдал две положительные допинг-пробы на клостебол.
Российскую фигуристку Камилу Валиеву ранее дисквалифицировали на четыре года за употребление триметазидина.
«WADA говорит, что были разные дозы и препараты. Но наказание в четыре года можно получить, если, например, публично съесть горсть анаболиков на Красной площади.
Камила – ребенок, была защищенным лицом. Ее не сразу могли даже допросить, а потом WADA восприняло это как ее уловку. Что она сразу не сказала правду, в отличие от взрослых, которые с ходу могут придумать кучу версий, порой неправдоподобных.
Все факторы сложились не в пользу Камилы. Ей дали бесчеловечный, совершенно неприемлемый срок дисквалификации. Тут не уйти от признания политики двойных стандартов.
У WADA есть полномочия наказать кого-то, и они выбрали Камилу в качестве показательной жертвы, WADA по полной программе отработало по западной методичке.
А остальных, как Синнера, они прощают, потому что у него найдена микродоза. Но в случае с Камилой это выглядело крайне ужасно», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.
Испанскую фигуристку забанили на 6 лет за клостебол. ВАДА объяснило: 3 месяца Синнеру – это другое
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